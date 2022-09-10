Україна просить у США $1,5 млрд на закупівлю газу

Шмигаль подякував за направлення до Конгресу запиту на виділення Україні 11,7 млрд доларів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з міністром фінансів США Джанет Єллен підняв питання щодо енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону.

Мова йшла про гроші на закупівлю газу, зазначається у Telegram прем'єра.

«Ведемо перемовини про виділення траншу в сумі 1,5 млрд доларів від Ексімбанку США на закупівлю газу», – написав він.

Також Шмигаль подякував адміністрації Джо Байдена за направлення до Конгресу запиту на виділення Україні додаткових 11,7 млрд доларів.

"Розповів пані Єллен про заходи з підтримки малого й середнього бізнесу та про План відновлення України. Переконався, що США зацікавлені в допомозі з відбудовою", - додав очільник уряду.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має близько 13 млрд кубометрів газу в сховищах та понад 2 млн тонн вугілля, що дасть можливість пережити опалювальний сезон.

Також влада Києва може придбати пересувні мобільні котельні. Вони стануть резервним джерелом теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону.