​Шмигаль прогнозує "складне, але стабільне" проходження опалювального сезону

Україна має близько 13 млрд кубометрів газу в сховищах та понад 2 млн тонн вугілля.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має близько 13 млрд кубометрів газу в сховищах та понад 2 млн тонн вугілля, що дасть можливість пережити опалювальний сезон.

Про це він розповів на брифінгу в Берліні,передає "Укрінформ".

"Фактично ми на сьогодні маємо вже близько 13 млрд кубів газу в наших сховищах, це більше, ніж було в будь-який інший сезон. Ми маємо сьогодні більше 2 млн тонн вугілля накопиченого. Це дає нам сподівання на складне, але стабільне проходження цього опалювального сезону", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що складним сезон буде через військові ризики.

"Це очевидно, ми всі це розуміємо, ми до цього готуємося", і не лише запасаючи газ та вугілля", - сказав він.

"Иі запаси газу, які в нас є, наш видобуток плюс LNG-термінали в Європі, плюс домовленості з північними країнами, плюс домовленості з іншими нашими партнерами дають нам сьогодні впевненість в тому, що складно, але ми пройдемо цей опалювальний сезон", - додав Шмигаль.

Зазначимо, що прем'єр перебуває із робочим візитом у Німеччині, де вже зустрівся із федеральним канцлером Олафом Шольцом і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Нагадаємо, станом на кінець серпня Україна накопичила у своїх підземних сховищах (ПСГ) 13 млрд кубометрів газу. На думку голови "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, з такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося.

Разом із тим, країни ЄС домовились заповнити сховища мінімум на 80% до зими, а у наступні роки показник обов'язкового заповнення буде збільшено до 90%. Німеччина стала однією з країн ЄС, яка вже виконала план Єврокомісії і станом на 23 серпня заповнила свої газосховища на 80%.