Понад 237 тисяч вимушених переселенців евакуювалися до Запоріжжя, - Куртєв

Лише за тиждень, що минає, в обласний центр прибуло майже 9,4 тисячі осіб.

До Запоріжжя вже евакуювалися понад 237 тисяч вимушених переселенців.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, з цієї кількості 64 335 - діти.

Лише за минулий тиждень в обласний центр прибули 9 473 осіб, із них 2 488 – діти.

"Всім евакуйованим ми приділяємо необхідну увагу. Забезпечуємо їх харчами та речами першої необхідності. Кожен з них має можливість отримати допомогу психологів та медиків", - сказав секретар міськради.

Нагадаємо, влада Херсонщини розповіла, куди звертатися, щоб виїхати з тимчасово окупованої території області.

А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна вже готує евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму для українських громадян, які захочуть покинути півострів під час активної деокупації.