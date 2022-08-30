Україна готує евакуаційні маршрути для кримчан на час деокупації, – Подоляк

Україна вже готує евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму для українських громадян, які захочуть покинути півострів під час активної деокупації.

Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації", – йдеться у повідомленні.

Зрозуміло, що для 🇺🇦 життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 30, 2022

Подоляк закликав кримчан триматися якомога далі від військових об’єктів у Криму, а також перевірити укриття.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що президент Росії Володимир Путін може зберегти кримський міст від знищення, якщо по ньому з півострова виведуть до Росії усіх окупантів.