Данілов: У Путіна є шанс зберегти кримський міст, якщо по ньому будуть виведені всі окупанти

"Це - військовий об'єкт, через який перекидається підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що президент Росії Володимир Путін може зберегти кримський міст від знищення, якщо по ньому з півострова виведуть до Росії усіх окупантів.

Про це він розповів в інтерв'ю Wyborcza.

"Звичайно, я вже говорив про це в березні. Це - військовий об'єкт, через який перекидається підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню", - наголосив Данілов.

"У цьому немає нічого екстраординарного. Але у Путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму по цьому мосту", - додав секретар РНБО.

Він також зазначив, що якщо росіяни відмовляться забратися з Криму, то Україна їх звідти "вишле".

Нагадаємо, раніше речник Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю The Guardian говорив, що Україна розглядає зведений окупантами кримський міст як законну військову ціль. За його словами, це ворота для постачання російської армії в Криму.

Генерал Дмитро Марченко також раніше заявляв, що знищення кримського мосту є обовʼязковою умовою для деокупації.

У червні українська розвідка оприлюднила перехоплену технічну документацію кримського мосту.

Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку 23 грудня 2019 року. МЗС України висловило рішучий протест, а представництво президента в Автономній Республіці Крим заявило про протиправність запуску залізничного сполучення між Росією і анексованим нею Кримом.

Європейський Союз назвав запуск поїздів у Крим "ще одним порушенням суверенітету України" з боку Росії.