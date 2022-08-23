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Данілов: У Путіна є шанс зберегти кримський міст, якщо по ньому будуть виведені всі окупанти

"Це - військовий об'єкт, через який перекидається підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню".

Данілов: У Путіна є шанс зберегти кримський міст, якщо по ньому будуть виведені всі окупанти
Фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що президент Росії Володимир Путін може зберегти кримський міст від знищення, якщо по ньому з півострова виведуть до Росії усіх окупантів.

Про це він розповів в інтерв'ю Wyborcza.

"Звичайно, я вже говорив про це в березні. Це - військовий об'єкт, через який перекидається підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню", - наголосив Данілов.

"У цьому немає нічого екстраординарного. Але у Путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму по цьому мосту", - додав секретар РНБО.

Він також зазначив, що якщо росіяни відмовляться забратися з Криму, то Україна їх звідти "вишле".

Нагадаємо, раніше речник Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю The Guardian говорив, що Україна розглядає зведений окупантами кримський міст як законну військову ціль. За його словами, це ворота для постачання російської армії в Криму. 

Генерал Дмитро Марченко також раніше заявляв, що знищення кримського мосту є обовʼязковою умовою для деокупації.

У червні українська розвідка оприлюднила перехоплену технічну документацію кримського мосту.

Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку 23 грудня 2019 року. МЗС України висловило рішучий протест, а представництво президента в Автономній Республіці Крим заявило про протиправність запуску залізничного сполучення між Росією і анексованим нею Кримом.

Європейський Союз назвав запуск поїздів у Крим "ще одним порушенням суверенітету України" з боку Росії.

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