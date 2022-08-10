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Україна буде звільняти Крим військовим шляхом, – генерал Марченко

Необхідною умовою є знищення Кримського мосту. 

Україна буде звільняти Крим військовим шляхом, – генерал Марченко
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко
Фото: espreso.tv

Україна буде звільняти Крим військовим шляхом. За нього будуть боротися, як і за Херсон, Луганськ і Донецьк.

Про це генерал-майор Дмитро Марченко заявив у інтервʼю РБК-Україна.

На запитання про те, чи може Україна звільнити Крим військовим шляхом, він відповів ствердно.

"Так. Ми і будемо його звільняти військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим – це Україна, наша земля, там наші люди які досі змушені сидіти в окупації", – наголосив він. 

Марченко додав, що знищення Кримського мосту є обовʼязковою умовою для деокупації.

"Це необхідний захід для того, аби позбавити їх (росіян – ред.) можливості надавати резерви та посилювати свої війська з території Росії", – заявив він.

Генерал-майор Марченко з перших днів повномасштабного вторгнення Росії і до квітня командував обороною Миколаєва. 

Наприкінці липня він повернувся на Миколаївщину. Марченко підсилить взаємодію військової адміністрації та Збройних сил України.

Україна була готова обговорювати з Росію питання Криму дипломатично. Пропонувалося зафіксувати, що Україна і Росія не будуть протягом 15 років, поки триватимуть переговори, використовувати військові чи збройні сили, щоб вирішити питання Криму, а продовжать свої політико-дипломатичні зусилля для вирішення проблеми. Однак країна-окупантка не згодна проводити перемовини на адекватних умовах. 

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