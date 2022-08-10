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Під час бойових дій у Бучі мародери обчистили ломбарди на 800 тис. гривень

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Під час бойових дій у Бучі мародери обчистили ломбарди на 800 тис. гривень
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Під час активних бойових дій у Бучі двоє мародерів грабували ломбарди міста. Поліція Київської області провела обшуки у зловмисників.

Про це повідомив у Telegram начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

“Сьогодні ми провели обшуки у ще одного злочинного дуету мародерів. Злодії обчищали бучанські ломбарди під час активних бойових дій. Загальна вартість викраденого становить майже 800 тисяч гривень”, – сказав Нєбитов.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

За його словами, 30-річна жінка та її 45-річний поплічник скористались тим, що під час ворожих обстрілів вітрини закладів були розбиті, проникли всередину і забрали цінну техніку, готівку та коштовності.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Нєбитов подякував кримінальній поліції Київщини за наполегливість у викритті цих правопорушників.

Нагадаємо, станом на 8 серпня в Бучанській громаді знайшли 458 тіл людей, які загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення. З них 419 людей були вбиті.

 

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