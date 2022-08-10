СБУ затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по українських позиціях на сході

Затриманий мешканець Бахмуту, завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ після початку повномасштабного вторгнення РФ, надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донеччині і звітував про результати "прильотів".

Про це повідомила українська спецслужба на офіційному Telegram-каналі.

"Пропозицію" щодо негласної співпраці зрадник отримав на власний телефон через месенджер.

"Встановлено, що російський куратор обрав йому оперативний псевдонім "Сивий" і поставив завдання - збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку", - повідомляють у спецслужбі.

За інформацією слідства, ворожий агент передавав дані через закриті канали зв’язку. У своїх повідомленнях він зазначав геолокації об’єктів і підтверджував їх фото та відеофіксацією.

В ході обшуку у нього виявлено засоби зв’язку з доказами комунікації з російським координатором.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно СБУ ліквідувала агентурну мережу РФ, яка здавала позиції ЗСУ на Донбасі. До неї входило шестеро місцевих жителів.