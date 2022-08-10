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СБУ затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по українських позиціях на сході

Ним виявився мешканець Бахмуту.

СБУ затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по українських позиціях на сході
Фото: Пресслужба СБУ

Затриманий мешканець Бахмуту, завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ після початку повномасштабного вторгнення РФ, надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донеччині і звітував про результати "прильотів".

Про це повідомила українська спецслужба на офіційному Telegram-каналі.

"Пропозицію" щодо негласної співпраці зрадник отримав на власний телефон через месенджер.  

"Встановлено, що російський куратор обрав йому оперативний псевдонім "Сивий" і поставив завдання - збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку", - повідомляють у спецслужбі.

За інформацією слідства, ворожий агент передавав дані через закриті канали зв’язку. У своїх повідомленнях він зазначав геолокації об’єктів і підтверджував їх фото та відеофіксацією.

В ході обшуку у нього виявлено засоби зв’язку з доказами комунікації з російським координатором.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно СБУ ліквідувала агентурну мережу РФ, яка здавала позиції ЗСУ на Донбасі. До неї входило шестеро місцевих жителів.

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