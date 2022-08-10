У Криму є ще близько п’яти подібних аеродромів.

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України припускають, що внаслідок вибухів поблизу Новофедорівки в окупованому Криму знищено склад авіаційного озброєння та близько десяти літаків окупантів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає "НВ".

Він зазначив, що Саки - це військовий аеродром, де окупанти зберігали літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.

"З цього аеродрому постійно, щодоби злітали літаки окупантів. Вони перебувають в небі довкола України фактично цілодобово. Не долітаючи до острова Зміїний, вони патрулюють в Чорному морі постійно, змінюють лише літаки та екіпажі. Виведення з ладу аеродрому - це добре, а якщо там було знищено ще з десяток літаків — це взагалі маленька перемога", - сказав Ігнат.

Він додав, що цей аеродром має також закопаний авіаносець, який має назву "Нитка". Там вчать корабельну авіацію сідати й причіплюватись спеціальним гаком за трос, що є імітацією посадки на корабельну палубу.

Ігнат розповів, що протягом останніх трьох місяців російські літаки не залітали у радіус дії української системи ППО, але мали на собі протирадіолокаційні ракети. Також за його інформацією, у Криму є ще близько п’яти аеродромів, подібних до Саки.

"За вибухом, які ми спостерігали у відеоматеріалах, зрозуміло, що уражений склад їхніх боєприпасів - склад авіаційного озброєння, тому що була серйозна детонація, значить склад таки було уражено. Уражено літаки Су-34, Су-24, можливо, вертольоти", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, учора вдень в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".

Пізніше окупанти повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених. Також стало відомо, що внаслідок вибухів знищено як мінімум дев'ять літаків російських окупантів.

У Міністерстві оборони України заявили, що не можуть встановити причини вибухів, однак наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

"Щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - прокоментувала вибухи заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Фото: соцмережі

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Зазначимо, що від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.