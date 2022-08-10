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Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО, – ISW

Російське Міноборони пояснило вибухи як "детонацію боєприпасів".

Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО, – ISW

Міністерство оборони Російської Федерації не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в окупованому Криму, оскільки це стало б свідченням неефективності російських систем протиповітряної оборони, як це вже було після потоплення російського крейсера "Москва".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 9 серпня.

Як повідомлялося, Міноборони РФ пояснило вибухи на аеродромі як "детонацію кількох авіаційних боєприпасів".

Водночас експерти Інституту не мають точної інформації про те, що насправді стало причиною вибуху - диверсія та необережність з боку російських військових чи удар Збройних сил України.

Однак, вони впевнені, що для російської пропаганди "найзручнішою" є версія про диверсію.

Нагадаємо, учора вдень в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".

Пізніше окупанти повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених. Також стало відомо, що внаслідок вибухів знищено як мінімум дев'ять літаків російських окупантів.

У Міністерстві оборони України заявили, що не можуть встановити причини вибухів, однак наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

"Щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", –прокоментувала вибухи заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначимо, що від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму –приблизно 200 км.

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