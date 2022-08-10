Чоловік закликав до розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі,

Уродженець Львівської області, який довгий час жив у Донецьку, розробив та розповсюджував мобільний додаток для трансляції антиукраїнського контенту.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Додаток працював виключно на території окремих – тимчасово окупованих районів Донецької області.

За допомогою цього додатку на території “ДНР” транслювалася викривлена інформація про агресію РФ на території України. Обвинувачений пропагував “руский мир”, закликав до розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі, а також дискримінації на етнічному підґрунті.

“Завдяки втручанню правоохоронців трансляцію антиукраїнського контенту на тимчасово окупованих територіях було припинено”, – йдеться у повідомленні.

Фото: gp.gov.ua

Досудове розслідування здійснювало слідче управління Головного управління Служби безпеки України у Криму спільно з Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки спецслужби.

Нагадаємо, на початку серпня СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні і дискредитувала владу. Її керівником виявився громадянин РФ, який проживав у Києві й позиціонував себе як "політичний експерт".