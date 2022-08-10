Ворог обстріляв Криворізький район з важкої артилерії

РФ також намагалася провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового.

Ворог важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляв Криворізький район, поблизу села Велика Костромка.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Влучання по сільськогосподарських площах обійшлося без людських втрат”, – йдеться у повідомленні.

Також десантно-штурмовий взвод РФ намагався провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового. Не мавши успіху, окупанти відступили.

Загалом у південному напрямку протягом дня ворог наніс 2 ракетні та 3 авіаційні удари по українських підрозділах.

“5 крилатих ракет типу “повітря-повітря” випущено по літаках Повітряних сил, які завдавали ударів по ворогу. Втрат нашої авіації не допущено”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, 10 серпня у Криворізькому районі вдень російські окупанти обстріляли прикордонні території Апостолівської та Широківської громад.

8 серпня у Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. У Великій Костромці влучили в місцевий ліцей. Також було пошкоджено газопровід, близько 300 осель залишилися без газопостачання.