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У Запорізькій області горить склад росіян, - Федоров

Детальої інформації стосовно втрат росіян поки немає.

У Запорізькій області горить склад росіян, - Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

Сьогодні, 9 серпня, зафіксовані вибухи на узбережжі Азовського моря на тимчасово окупованій росіянами території Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. 

“Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось все ж дістали”, - написав Федоров.  

Він зазначив, що зафіксовано принаймні два вибухи і густий дим.  

 

Нагадаємо, сьогодні вдень в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром.

У Міністерстві оборони України пізніше повідомили, що не можуть встановити причини вибухів в районі військового аеродрому окупантів у Криму, однак вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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