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У Міноборони прокоментували вибухи в Саках: "Вкотре нагадуємо про правила пожежної безпеки"

Факт пожежі може бути використаний Росією в інформаційній війні.

У Міноборони прокоментували вибухи в Саках: "Вкотре нагадуємо про правила пожежної безпеки"
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

У Міністерстві оборони України не можуть встановити причини вибухів в районі військового аеродрому окупантів у Криму.

Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

"Щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - написала вона у фейсбуці.

Маляр наголосила, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

"Не виключаємо, що окупанти «випадково» знайдуть якісь характерні «шеврон», «візитівку» чи навіть «ДНК». Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України!", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, сьогодні вдень в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".

Пізніше окупанти повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених.

Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму - приблизно 200 км.

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