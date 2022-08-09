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Мінцифри запустило гарячу лінію для охочих здобути освіту з IT Generation

За добу сайт проєкту відвідало понад 64 000 користувачів.

Мінцифри запустило гарячу лінію для охочих здобути освіту з IT Generation

Міністерство цифрової трансформації запустило гарячу лінію для охочих освіту в рамках проєкту IT Generation. 

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

За інформацією відомства, за добу сайт IT Generation відвідало понад 64 000 користувачів.

"Щоб надати відповіді на всі запитання про проєкт, ми запустили гарячу лінію. Ви зможете отримати консультацію про: 

  • школи та спеціальності
  • подання заявки 
  • тримання стипендії
  • формат навчання", - розповіли в Мінцифри.

Номер гарячої лінії — 0 800 505 678. Дзвінки приймають щодня упродовж 9.00-21.00. З телефонів українських мобільних операторів вони безкоштовні.

Нагадаємо, вчора розпочався третій етап освітнього проєкту ІТ Generation. Упродовж двох тижнів українці зможуть подати заявку на безоплатне навчання IT-спеціальностей.

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