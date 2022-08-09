​Поліція за добу задокументувала 19 злочинів російської армії проти мирного населення на Луганщині

Унаслідок обстрілів окупаційними військами РФ міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Попасна, а також с. Тошківка зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів, з яких 17 житлових будинків та два магазини

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

За цими фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни" КК України.

"Крім того, до поліції надійшло:

п'ять повідомлень про зникнення безвісти громадян, які перебували на території Луганської області;

чотири заяви про незаконне заволодіння автотранспортом;

чотири повідомлення про скоєння мародерств особистого майна та побутової техніки з квартир мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська та приміщення крамниці-ресторану в Лисичанську;

повідомлення про захоплення трьох будівель, техніки та майна одного з державних підприємств у м. Лисичанськ", – додають у МВС.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни десять разів штурмували прикордоння Донеччини і Луганщини. Ворог намагається утримати ЗСУ на цій території і не допустити маневрів.