Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

​Поліція за добу задокументувала 19 злочинів російської армії проти мирного населення на Луганщині

Пошкоджено 17 житлових будинків.

​Поліція за добу задокументувала 19 злочинів російської армії проти мирного населення на Луганщині
Фото: МВС

Унаслідок обстрілів окупаційними військами РФ міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Попасна, а також с. Тошківка зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів, з яких 17 житлових будинків та два магазини

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

За цими фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни" КК України.

"Крім того, до поліції надійшло:

  • п'ять повідомлень про зникнення безвісти громадян, які перебували на території Луганської області;
  • чотири заяви про незаконне заволодіння автотранспортом;
  • чотири повідомлення про скоєння мародерств особистого майна та побутової техніки з квартир мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська та приміщення крамниці-ресторану в Лисичанську;
  • повідомлення про захоплення трьох будівель, техніки та майна одного з державних підприємств у м. Лисичанськ", – додають у МВС.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни десять разів штурмували прикордоння Донеччини і Луганщини. Ворог намагається утримати ЗСУ на цій території і не допустити маневрів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також