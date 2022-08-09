​Поліція за добу задокументувала 19 злочинів російської армії проти мирного населення на Луганщині

Унаслідок обстрілів окупаційними військами РФ міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Попасна, а також с. Тошківка зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів, з яких 17 житлових будинків та два магазини
Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.
За цими фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни" КК України.
"Крім того, до поліції надійшло:
- п'ять повідомлень про зникнення безвісти громадян, які перебували на території Луганської області;
- чотири заяви про незаконне заволодіння автотранспортом;
- чотири повідомлення про скоєння мародерств особистого майна та побутової техніки з квартир мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська та приміщення крамниці-ресторану в Лисичанську;
- повідомлення про захоплення трьох будівель, техніки та майна одного з державних підприємств у м. Лисичанськ", – додають у МВС.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни десять разів штурмували прикордоння Донеччини і Луганщини. Ворог намагається утримати ЗСУ на цій території і не допустити маневрів.