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На Миколаївщині зібрана велика база потенційних колаборантів, - Кім

Мешканці області активно співпрацюють із органами.

На Миколаївщині зібрана велика база потенційних колаборантів, - Кім
Віталій Кім на робочочму місці
Фото: Niklife

На Миколаївщині зібрана велика база потенційних колаборантів. І хоча багато зрадників втекли з регіону, ця база буде надалі відпрацьовуватися.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає кореспондент LB.ua.

"Ми зібрали дуже велику базу потенційних колаборантів та будемо з цією базою далі працювати… Був дуже ефективний захід (6-7 серпня), були відпрацьовані квартири з десятками тисяч адрес квартир та телефонів. Були заарештовані люди", розповів Кім.

За його словами, встановлено, що дуже багато колаборантів та зрадників втекли.

"Це ми розуміємо за їх телефонами. Телеграм канали ворога теж «мовчали». Не було нових цілей та прольотів", — додав голова ОВА.

Кім підкреслив, що місцеве мирне населення Миколаївщини активно співпрацювало з органами.

"Наші люди йшли на комунікацію з силовими структурами та допомагали їм під час відпрацювань", - підкреслив він.

Надалі відповідні заходи щодо затримання колаборантів будуть продовжені. Буде змінена тактика, коли будуть відпрацьовуватися певні райони та території без попереджень. Гуманітарна ситуація на Миколаївщині наразі стабільна. - п рацюють магазини, лікарні та зоомагазини.

"Черг в магазинах наразі нема… Назагал все дуже контрольовано", - запевнив Кім.

Нагадаємо, з 23:00 п’ятниці до 5:00 понеділка в Миколаєві діяла подовжена комендантська година. Місто "закривали" з метою виявлення зрадників та колаборантів. Проведення спецоперації з пошуку людей, які допомагають російським військовим, анонсував Кім під час відеозвернення 20 липня.

Пізніше він повідомив, що під час подовженої комендантської години затримали п’ятьох людей. Також було розпочато близько 20 кримінальних проваджень.

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