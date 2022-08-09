​Відтепер через платформу "єДопомога волонтерська" українці можуть отримати пальне

Понад чотири тисячі українських сімей вже отримали підтримку волонтерів із 31 країни. Наразі функціонал платформи розширений: тепер є можливість не лише отримати ліки та продукти, а й пальне.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

"За допомогою соціальної платформи «єДопомога волонтерська» понад чотири тисячі українських сімей отримали підтримку. З яких три тисячі – онлайн оформили та забрали допомогу в супермаркетах, аптеках та використали її", – заявив він.

Стандартна допомога складає 200, 500 або 1 тисячу гривень. Волонтер у будь-якій точці світу через платформу може обрати опцію допомоги конкретній родині на певну суму. Так само будь-який українець може залишити заявку на сайті щодо необхідної йому допомоги.

Наразі функціонал платформи розширено.

"Ми побачили, що продукти та ліки – це важливо. Але українці мають попит на пальне. Зокрема, потребують переміщення до інших регіонів, евакуації, пального, щоб просто доїхати до лікарні. До платформи вже доєдналася автозаправна станція WOG. Тому зараз будь-хто з будь-якої точки планети може заплатити за українця 200, 500 або 1 тисячу гривень за сертифікат для заправки автівки конкретним типом пального. Допомога проста та прозора. Оскільки вона адресна. Ви обираєте певну родину, якій допомагаєте. Коли родина отримує таку допомогу, волонтер має підтвердження у вигляді фіскального чека, що надходить у вигляді смс. Платформа доступна у всіх соцмережах", – підкреслив Кошеленко.

За його словами, допомагають українцям з 31 країни світу. На платформі зареєстровано понад тисячу волонтерів, що підтримують громадян України.

"Ми закликаємо кожного допомогти нашим людям. Допомагати може кожен, не лише заможні люди, бо допомога стартує від 200 грн", – заохотив небайдужих заступник міністра.

Нагадаємо, у квітні за один тиждень через платформу "єДопомога" українські волонтери підтримали онлайн 258 родин на суму понад 100 тисяч гривень.