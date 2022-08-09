СБУ оголосила про підозри колаборантам з "МВД" окупованих частин Запорізької області

Комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України тривають.

Служба безпеки встановила особи всіх зрадників, які приєдналися до створеного агресором "главного управления МВД по Запорожской области". Сімнадцятьом з них вже оголосили про підозру.

Про це повідомила українська спецслужба на офіційному Telegram-каналі.

"Так, одним із керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який наразі очолює окупаційну адміністрацію в регіоні", – йдеться в повідомленні.

СБУ повідомляє, що, за завданням російських кураторів, окупаційне "МВД" придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами. У тому числі задокументовано факти викрадення людей, щодо яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою.

Також на тимчасово окупованих територіях колаборанти незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких "обшуків" з будинків зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників.

Крім того, фейкові правоохоронці обклали "даниною" місцевих підприємців, за можливість вести комерційну діяльність. Серед постраждалих керівники фермерських господарств.

"У ході оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їхнього перебування та маршрути переміщення, адже вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Запоріжжя", – йдеться в повідомленні.

За інформацією спецслужби, до "керівного складу" окупаційних органів входять:

Фото: СБУ

Селіванов О.С. – заступник начальника "обласного" управління;

Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;

Чудак В.В. – начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;

Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;

Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;

Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;

Шопов С.П. – начальник "народной милиции" у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;

Мітленко Ю.В. – начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;

Міхєєв В.В. – начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь".

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України", – підсумовує повідомлення СБУ та наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.

Раніше СБУ встановила зрадників, які допомагали Росії красти зерно з тимчасово окупованих Запоріжжя і Херсонщини.