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Найбільші за місяць успіхи армії РФ на Донбасі – просування на 10 км до Бахмута, – Міноборони Британії

На інших ділянках Донеччини і Луганщини успіх у просуванні ворог мав не більше ніж на три кілометри.  

Найбільші за місяць успіхи армії РФ на Донбасі – просування на 10 км до Бахмута, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

За останній місяць росіянам не вдалося досягти значних успіхів у військовій кампанії на Донбасі.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що за останні 30 днів російський наступ на місто Бахмут був найуспішнішим на Донбасі, однак за цей час Росії вдалося просунутися там лише на 10 км.

На інших ділянках Донбасу, куди РФ намагалася прорватися, за цей 30-денний період її сили не змогли просунутись більш ніж на 3 км.

“Це майже напевно значно менше, ніж планувалося”, – наголосили в Міноборони.

Аналітики стверджують, що попри постійне інтенсивне використання артилерії в цих районах, РФ не змогла створити боєздатну піхоту в кількості, достатній для того, щоб забезпечити більш значні успіхи.

 

Нагадаємо, минулої доби ворог наступав біля Красногорівки та Авдіївки, але отримав відсіч і відійшов. Триває наступ на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

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