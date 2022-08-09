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Минулої доби росіяни десять разів штурмували прикордоння Донеччини і Луганщини

Ворог намагається утримати ЗСУ на цій території і не допустити будь-яких маневрів.

Минулої доби росіяни десять разів штурмували прикордоння Донеччини і Луганщини
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Минулої доби Збройні сили України відбили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганської і Донецької областей. Поблизу восьми населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни також завдали ракетного удару, здійснили дві спроби танкових атак, уразили населені пункти мінометами.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

За словами Гайдая, ворог застосовує все наявне озброєння, щоб змусити ЗСУ зосередити основні сили на межі Донеччини і Луганщини й не допустити будь-яких маневрів.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Тим часом через примусову мобілізацію на межі закриття опинилися шахти Луганщини. Мова йде про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених Росією у 2014 році. Мова йде про Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ (Свердловськ).

“Майже усіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка – ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Дійшли до того, що почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей РФ. Ситуація наближається до катастрофічної.

Нагадаємо, 8 серпня ворог наступав біля Красногорівки та Авдіївки, але отримав відсіч. Окупанти також ведуть наступ на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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