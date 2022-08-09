Росіяни відклали відкриття Антонівського мосту після українського удару, – ISW

Окупанти здійснили наземні атаки на північний захід від Слов'янська.

Російські війська здійснили наземні атаки на північний захід від Слов'янська та на північний схід і південний схід від Бахмута.

Про це повідомили в американському Інституті ведення війни (ISW).

Окупанти продовжували наземні атаки на північний захід і південний захід від Донецька.

“Російські чиновники відклали відкриття Антонівського мосту після того, як український удар пошкодив міст і будівельне обладнання поблизу”, – додають аналітики.

Аналітики зазначають, що війська РФ розгортають менш професійні окупаційні сили та посилюють тиск на українське населення в окупованих районах.

Фото: understandingwar.org

Нагадаємо, російські окупанти після влучних обстрілів українськими військовими Антонівського мосту вдають, що продовжують "керувати" Херсонщиною.

Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ЗСУ тримають під контролем Антонівський та Каховський мости: хоча інфраструктура мостів не знищується, але ворогу не дають можливості нею користуватися.