Окупанти обстріляли Нікополь

По місту вдарили з реактивної системи залпового вогню.

Вночі 9 серпня російська армія знову обстріляла місто Нікополь Дніпропетровського району.

Про це повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

По місту вдарили з реактивної системи залпового вогню.

“Нікополь – двічі по повній касеті РСЗВ”, – йдеться у повідомленні.

Попередньо – без жертв.

“Заспокойтесь, будь ласка”, – додав Євтушенко.

Нагадаємо, унаслідок нічного обстрілу Нікополя 6 серпня постраждали три чоловіки та жінка 1971 року народження. У неї – осколкові поранення ніг.