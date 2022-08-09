Окупанти обстріляли Нікополь

Вночі 9 серпня російська армія знову обстріляла місто Нікополь Дніпропетровського району.
Про це повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
По місту вдарили з реактивної системи залпового вогню.
“Нікополь – двічі по повній касеті РСЗВ”, – йдеться у повідомленні.
Попередньо – без жертв.
“Заспокойтесь, будь ласка”, – додав Євтушенко.
Нагадаємо, унаслідок нічного обстрілу Нікополя 6 серпня постраждали три чоловіки та жінка 1971 року народження. У неї – осколкові поранення ніг.