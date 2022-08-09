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Окупанти обстріляли Нікополь

По місту вдарили з реактивної системи залпового вогню.

Окупанти обстріляли Нікополь
Наслідки обстрілу Нікополя, ілюстративне фото
Фото: тг-канал Валентина Резніченка

Вночі 9 серпня російська армія знову обстріляла місто Нікополь Дніпропетровського району.

Про це повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

По місту вдарили з реактивної системи залпового вогню.

“Нікополь – двічі по повній касеті РСЗВ”, – йдеться у повідомленні. 

Попередньо – без жертв. 

“Заспокойтесь, будь ласка”, – додав Євтушенко.

Нагадаємо, унаслідок нічного обстрілу Нікополя 6 серпня постраждали три чоловіки та жінка 1971 року народження. У неї – осколкові поранення ніг.

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