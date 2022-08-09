На Черкащині шахраї привласнили 2 млн грн з банківських карток зі скомпрометованими даними

Житель м. Сміла чоловік на каналах у месенджері купував бази даних.

Кіберполіція Черкаської області викрила групу зловмисників у привласненні понад 2 млн гривень із банківських карток громадян.

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Шахрайську схему викрили за сприяння працівників служби безпеки Приватбанку.

Організував протиправну діяльність 30-річний житель м. Сміла. Чоловік на каналах у месенджері купував бази зі скомпрометованими даними банківських карток громадян.

“Далі, залучивши до протиправної діяльності ще чотирьох громадян, зловмисник “прив’язував” банківські дані потерпілих до платіжних систем і, використовуючи технологію NFC, фігуранти проводили розрахунки у POS-терміналах. Зловмисники купували техніку, яку перепродавали”, – йдеться у повідомленні.

Також для привласнення грошей громадян зловмисники реєстрували ФОПи на підставних осіб для отримання власних POS-терміналів і проведення розрахунків із їх використанням.

Таким чином зловмисники ошукали громадян на понад 2 мільйони гривень.

“Під час оперативних заходів кіберполіцейські встановили, що “продавці” скомпрометованих банківських даних отримували відомості завдяки фішингу. Фейкові посилання копіювали сервіси доставки від майданчиків оголошень. Наразі зловмисників, які поширювали фішингові посилання, встановлюють”, – зазначили у поліції.

В оселях та автівках шахраїв правоохоронці провели обшуки і вуличили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та POS-термінали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.

Нагадаємо, колишня директорка Вараського відділення банку на Рівненщині перевипускала банківські картки померлих клієнтів і привласнювала їхні кошти. Жінці оголосили про підозру.