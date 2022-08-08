Російські окупаційні війська з артилерії обстріляли територію Золочівщини Харківської області.
Про це повідомили в обласному управлінні поліції.
Обстріли зафіксували близько 16-ої години 8 серпня.
За даними правоохоронців, снаряди влучили поблизу підприємства. В результаті виникла пожежа, було пошкоджено три приміщення гаражів, господарча споруда й автомобіль.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції оглянула місце події та зафіксувала наслідки артобстрілу.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли інформацію про порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, минулої доби в Богодухівському районі Харківщини росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. А дві людини отримали поранення через ворожі мінування.