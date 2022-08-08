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Російські загарбники після обіду вдарили по Харківщині

Снаряди влучили поблизу підприємства, внаслідок чого виникла пожежа.

Російські загарбники після обіду вдарили по Харківщині
Фото: Скрін з відео

Російські окупаційні війська з артилерії обстріляли територію Золочівщини Харківської області.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Обстріли зафіксували близько 16-ої години 8 серпня. 

За даними правоохоронців, снаряди влучили поблизу підприємства. В результаті виникла пожежа, було пошкоджено три приміщення гаражів, господарча споруда й автомобіль.

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції оглянула місце події та зафіксувала наслідки артобстрілу. 

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли інформацію про порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, минулої доби в Богодухівському районі Харківщини росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. А дві людини отримали поранення через ворожі мінування.

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