США нададуть Україні додатково 4,5 млрд доларів допомоги, - ЗМІ

Уряд США надасть Україні додаткові 4,5 млрд доларів бюджетної допомоги, з яких 3 млрд доларів надійдуть уже в серпні.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посилання на Reuters, які наводять ексклюзивну інформацію від Агенції з міжнародного розвитку США USAID.

"Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України та її народові перед лицем російської неспровокованої та невиправданої війни", - наводить Reuters текст заяви USAID.

“Голос Америки” минулого місяця повідомляв, із посиланням на заступника помічника адміністратора USAID Марка Сімаковські, про намір незабаром надати Україні додаткові 4,5 млрд бюджетної підтримки Україні.

"Допомога Україні має забезпечити не тільки здатність протистояти російській агресії, але і можливість вийти з цієї кризи більш потужною, суверенною і більш інтегрованою до європейських установ та ЄС", - заявив Сімаковські.

Раніше повідомлялось, що Великобританія може виділити Україні фінансову допомогу в розмірі трьох мільярдів фунтів стерлінгів для посилення захисту ЗСУ. Також Євросоюз надав Україні у повному обсязі перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.