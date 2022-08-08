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Макрофінансова стабільність, потреби ЗСУ та підтримка людей, – Шмигаль назвав пріоритети бюджету-2023

Проєкт бюджету готується з огляду на вимоги воєнного часу.

Макрофінансова стабільність, потреби ЗСУ та підтримка людей, – Шмигаль назвав пріоритети бюджету-2023
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритети державного бюджету на наступний рік.

Про це голова уряду повідомив у Telegram після наради з командою Міністерства фінансів.

“Пріоритети державного бюджету на 2023 рік: збереження макрофінансової стабільності, фінансування Збройних сил та підтримка людей”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт бюджету готується з огляду на вимоги воєнного часу: збереження основних воєнних та соціальних видатків, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки.

 

Нагадаємо, Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги.

"1 млрд євро − це частина великого пакета підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб", − розповів Шмигаль.

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