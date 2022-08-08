З порту "Південний" відправлено перше судно з українським продовольством

Не враховуючи відправлених сьогодні суден, в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли вісім суден з українською агропродукцією.

У ході реалізації "зернової ініціативи" сьогодні вранці з порту "Південний" вийшло і прямує до Італії перше з 24 лютого судно з українським продовольством - балкер SACURA.

Про це повідомило у Facebook Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні до реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт - "Південний". Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA, яке відправилось з порту "Чорноморськ" у Туреччину. На бортах обох суден 60 тис. тонн агропродукції.

Фото: ФБ Мінінфраструктури Балкер ARIZONA

"Наразі наша ціль - нарощування перевалки в портах. Протягом двох тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки три-п'ять суден на добу. Працюємо з гарантами домовленостей, щоб "зерновий коридор" працював безперебійно і були дотримані усі безпекові вимоги до судноплавства", - прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У відомстві інформують, що не враховуючи відправлених сьогодні суден, в рамках реалізації домовленостей з портів уже вийшли вісім суден з українською агропродукцією.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

А вчора з портів Одещини відправили другий караван із продовольством. З портів "Одеса" і "Чорноморськ" вийшло чотири судна.