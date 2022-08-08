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Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден

Перше судно із українським зерном поки не зайшло у Тріполі.

Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Ігор Осташ
Фото: Facebook Ігоря Осташа

Після першого суховантажа з кукурудзою, який вирушив з України так званим “зерновим коридором”, з Одеси готові вийти ще 20 суден. 

Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ. 

"Ми зараз у Тріполі, але зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині", - йдеться у повідомленні.

Ігор Осташ зазначив, що Україна робить всі спроби, щоб врятувати країни Близького Сходу та Африки від продовольчої кризи.

Як нагадав посол, судна з некраденим українським зерном щотижня відправляються з Рені та Ізмаїла до Лівану. 

Нагадаємо, вперше з 24 лютого до України прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S. Судно зайшло у межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та харчів з українських портів.

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