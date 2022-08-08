Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині

Ввечері 7 серпня росіяни завдали ракетного удару по військових об’єктах у Вінницькій області.

Про це повідомила пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ.

“Увечері 7 серпня рашисти “привітали” Повітряні Сили із професійним святом. На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі”, - повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Наразі відповідні служби займаються встановленням типу ракет, яким було завдано удар.

Також з’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 7 серпня знову обстріляли Харків. Поки що точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо постраждав інфраструктурний об'єкт.