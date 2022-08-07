З 24 лютого від російських обстрілів загинули 132 мешканця Миколаєва, - Сєнкевич

Внаслідок російських обстрілів 132 миколаївці загинули (серед них одна дитина), ще 619 отримали поранення різного ступеня тяжкості (у тому числі 8 дітей).

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Сьогодні вночі російські терористи обстріляли Миколаїв тричі: близько четвертої ранку, потім о 5:00 та 6:30. Під удари потрапили промислові підприємства на околицях міста”, - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що російська агресія завдала Миколаєву збитків на майже 790 млн гривень.

Внаслідок російських обстрілів у місті пошкоджено більше 500 багатоповерхівок (з яких 30% мають повторні руйнування) та близько 700 приватних будинків (понад 70 - не підлягають відновленню).

Також в Миколаєві пошкоджень зазнали 209 об’єктів різного спрямування:

49 закладів освіти;

44 об’єкти комунальної власності;

20 закладів культури;

17 закладів охорони здоров’я;;

15 спортивних об’єктів;

4 заклади соціального захисту;

60 інших об’єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).

Нагадаємо, з 4 ранку 7 серпня російська армія почала обстріл промислових підприємств на околицях Миколаєва.