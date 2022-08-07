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З 24 лютого від російських обстрілів загинули 132 мешканця Миколаєва, - Сєнкевич

Серед загиблих - одна дитина.

З 24 лютого від російських обстрілів загинули 132 мешканця Миколаєва, - Сєнкевич
Фото: Олександр Сєнкевич

Внаслідок російських обстрілів 132 миколаївці загинули (серед них одна дитина), ще 619 отримали поранення різного ступеня тяжкості (у тому числі 8 дітей). 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

“Сьогодні вночі російські терористи обстріляли Миколаїв тричі: близько четвертої ранку, потім о 5:00 та 6:30. Під удари потрапили промислові підприємства на околицях міста”, - повідомив Сєнкевич. 

Він додав, що російська агресія завдала Миколаєву збитків на майже 790 млн гривень. 

Внаслідок російських обстрілів у місті пошкоджено більше 500 багатоповерхівок (з яких 30% мають повторні руйнування) та близько 700 приватних будинків (понад 70 - не підлягають відновленню).

Також в Миколаєві пошкоджень зазнали 209 об’єктів різного спрямування: 

  • 49 закладів освіти;
  • 44 об’єкти комунальної власності;
  • 20 закладів культури;
  • 17 закладів охорони здоров’я;;
  • 15 спортивних об’єктів;
  • 4 заклади соціального захисту;
  • 60 інших об’єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).

Нагадаємо, з 4 ранку 7 серпня російська армія почала обстріл промислових підприємств на околицях Миколаєва.

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