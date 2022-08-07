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Росія повинна повернути Україні всі атомні енергетичні об'єкти, - МЗС Естонії

Естонія продовжує підтримувати Україну на всіх напрямках.

Росія повинна повернути Україні всі атомні енергетичні об'єкти, - МЗС Естонії
Голова МЗС Естонії під час візиту до України
Фото: Українська правда

Дії Росії на ЗАЕС є ядерним тероризмом.

Про це повідомив міністр МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. 

“Росія повинна негайно припинити ядерний тероризм у Запоріжжі та передати всі атомні енергетичні об'єкти в Україні”, - написав Рейнсалу.

Нагадаємо, що російські військові знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

В "Енергоатомі" заявили, що російські військові обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України і дати можливість РФ приєднати до своєї системи.

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