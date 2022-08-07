Росія повинна повернути Україні всі атомні енергетичні об'єкти, - МЗС Естонії

Естонія продовжує підтримувати Україну на всіх напрямках.

Голова МЗС Естонії під час візиту до України

Дії Росії на ЗАЕС є ядерним тероризмом.

Про це повідомив міністр МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

“Росія повинна негайно припинити ядерний тероризм у Запоріжжі та передати всі атомні енергетичні об'єкти в Україні”, - написав Рейнсалу.

Russia must immediately stop nuclear terrorism in #Zaporizhzhia & hand over all nuclear power facilities in #Ukraine to 🇺🇦. #StopRussianAggression #StandWithUkraine https://t.co/3Q5SO2NBnX — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 7, 2022

Нагадаємо, що російські військові знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

В "Енергоатомі" заявили, що російські військові обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України і дати можливість РФ приєднати до своєї системи.