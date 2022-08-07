Київщину відвідала голлівудська зірка Джессіка Честейн

Акторка поспілкувалась із мешканцями Ірпеня, які пережили злочини окупантів на Київщині.

Американська акторка Джессіка Честейн відвідала Київську область, зокрема побувала на місці зруйнованого російськими військами житлового комплексу в Ірпені.

Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (ОВА).

Джессіка Честейн навідалася до однієї з ірпінських сімей, яка втратила житло під час російських обстрілів мирних будинків.

Від безпосередніх свідків вона почула про факти воєнних злочинів окупаційних військ та все інше, що довелося пережити мирним людям під час воєнних дій у місті.

Акторка висловила солідарність всьому українському народу та була вражена масштабами руйнувань, що по собі залишила армія Росії.

Нагадаємо, станом на кінець червня було відомо про загибель 1 338 мирних жителів Київської області від рук російських загарбників.