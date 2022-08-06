У музеї Ханенків пройде виставка Олега Калашніка «Солдатики: вторгнення»

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 11 серпня відкриває виставку Олега Калашніка «Солдатики: вторгнення». Про це повідомила пресслужба музею.

Виставка відкриває представлення у музеї Ханенків сучасних українських митців: музей вдався до цієї стратегії через неможливість працювати зі своєю колекцією, яку довелось прибрати з експозиції через напад Росії.

Олег Калашнік – харківський художник та скульптор, член художньо-реставраційного об'єднання «Red Horse». Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну займається волонтерською діяльністю у Харкові. У роботах автора повторюється образ іграшкового солдатика - супергероя радянського дитинства, покликаного виховувати дітей захисниками.

Фото: Музей Ханенків

Фото: Музей Ханенків

Виставка пройде у вітринах азійської експозиції музею Ханенків, де, до початку повномасштабної війни, експонувались елементи зброї. Мілітаризм та героїзм – теми, що нерідко фігурують у мистецтві Азії. Солдатики Калашніка, розташовані на місцях цих речей, вступають у діалог зі слідами перебування музейних експонатів.

Уперше цю серію робіт Калашніка під назвою «Enfant terrible» було представлено в ЄрміловЦентрі, у Харкові. Відкриття виставки відбулось 22 лютого, а через день розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Центр з мистецького майданчика перетворився на укриття, а іграшкові солдатики Калашніка з арт-об’єктів – на обереги. Виставка в музеї Ханенків реалізована у співавторстві з ЄрміловЦентром.

Фото: Музей Ханенків

Фото: Музей Ханенків

Частиною проєкту стала інтелектуальна бесіда письменника Сергія Жадана та літературного критика Євгенія Стасіневича. Тексти діалогу співрозмовників розміщені у вітринах усіх чотирьох зал, де розташована виставка. У них автори рефлексують про роботи Олега Калашніка та навколишню дійсність, міркують про зв'язок минулого й теперішнього. Архітектором експозиції виступив скульптор Віталій Кохан.

Виставка триватиме 11 серпня - 25 вересня 2022 року. Дати можуть змінюватись з огляду на ситуацію.

Нагадаємо, у Львівському національному музеї проходить виставка Марії Приймаченко.