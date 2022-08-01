Національна філармонія України оголосила програму на серпень

У програмі - симфонічні та камерні концерти, музика для хору та для органу.

Національна філармонія України продувжує свою роботу влітку. Про це повідомила пресслужба філармонії. На серпень заплановані симфонічні та камерні концерти, а також концерти для хору та для органу.

Фото: Національна філармонія України

Симфонічна музика

4 серпня

Філармонічний симфонічний оркестр виконає твір Максіміо Дієго Пухоля. Це 64-річний аргентинський гітарист і композитор. Прозвучить його Сюїта «Буенос-Айрес», пронизана ритмами й мелодіями танго. Соліст – Андрій Остапенко (гітара). У другому відділені концерту – Четверта симфонія Фелікса Мендельсона-Бартольді. Диригент – Микола Дядюра.

11 серпня

Симфонічний оркестр Національної філармонії під орудою диригента Миколи Дядюри виступить із солістом Максимом Шадько (фортепіано). У програмі фортепіанний Концерт №21 Вольфганга Амадея Моцарта та його ж Симфонія №35.

13 серпня

Твори Карла Марії Вебер, Роберта Шумана та Георгія Майбороди прозвучать у виконанні Національного симфонічного оркестру України. Диригент Володимир Сіренко. Соліст – Юрій Набитович (кларнет). Український автор, чий твір звучатиме у цьому концерті, формально представляє радянську культуру. Втім, організатори не цензурують ім’я Георгія Майбороди на хвилі декомунізації, а пропонують послухати його музику. «Гуцульська рапсодія» – майстерна композиція із багатою емоційною палітрою, яскравою українською народною мелодикою та кінематографічною образністю.

25 серпня

«Музика сили та люті, опору та мужності, музика нескінченної сили духу нашого народу», – так написав про свій твір український композитор Сергій Пілютиков. «Легіон» для симфонічного оркестру він написав 2010-го. Сьогодні ця музика звучить напрочуд актуально, так ніби композитор передбачив нинішні події дванадцять років тому. Музика Пілютикова прозвучить у виконанні філармонічного оркестру під орудою диригента Миколи Дядюри. У другій частині програми – П’ята симфонія Бетховена.

29 серпня

Національний симфонічний оркестр України виконає твори Антоніна Дворжака та Бориса Лятошинського. Дворжак у Чехії має статус національного класика, так само як Лятошинський – в Україні. У концерті прозвучить симфонічна балада «Гражина» Лятошинського за поемою Адама Міцкевича, а також два твори Дворжака, «Слов’янські танці» та віолончельний концерт. Соліст – Сергій Вакуленко (віолончель), диригент – Володимир Сіренко.

Фото: Національна філармонія України

Музика для хору з оркестром

2 серпня

«Очі в очі» – назва концерту української музики, яку виконає Національний Ансамбль класичної музики імені Бориса Лятошинського. Це програма, яку колектив представив під час своїх гастролей у Нідерландах у червні цього року. Центром програми є однойменний твір Євгена Петриченка. Прозвучить також музика Євгена Станковича, Вікторії Польової, Олександра Родіна, Ганни Гаврилець, Тетяни Яшвілі, Ігоря Тилика, Івана Небесного. Диригент – Богдан Пліш, хормейстер – Міхаель Крістер-Вандаловський.

30 серпня

У ще одному концерті Ансамблю класичної музики імені Лятошинського прозвучить камерна опера для сопрано, баса й оркестру «Opera rustica» Євгена Станковича на вірші Бориса Олійника та хорова симфонія-перформанс «Осяяні чорним сонцем» Євгена Петриченка. Прем’єра твору Петриченка відбулася 2021 року у Покровську, що на Донеччині. Ідея твору пов’язана зі звуками Донбасу, але не як «сірої зони», а власне як українського Донбасу, де звучать традиційні народні інструменти – дримба, калімба, бубон, сопілка.

Фото: Національна філармонія України

Камерна музика

8 серпня

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (диригент – Ігор Пучков) пропонує програму із творів Едварда Гріга, Антона Брукнера та Ігоря Щербакова. «Valse Triste» – українська версія «сумного вальсу» авторства українського композитора Ігоря Щербакова. За словами Щербакова, його «Valse Triste» – це відповідь питання, що ставить його ж камерна симфонія «Warum?»: «Я мав на увазі, що все, створене Господом, врешті приходить до сумного вальсу...».

17 серпня

Київський камерний оркестр (диригентка – Наталія Пономарчук) та солістка Богдана Півненко (скрипка) виконають твори Антоніна Дворжака, Євгена Станковича та Ганни Гаврилець. Усі композиції – зразки вишуканої лірики. Створені для оркестру, вони здебільшого мають вокальну природу, легко «лягають» на спів. Принаймні, ніжну задумливу мелодію Хоралу для струнного оркестру Ганни Гаврилець, як обіцяють музиканти, ви ще довго наспівуватимете після концерту.

22 серпня

Концерт української музики представить Національний ансамбль солістів «Київська камерата». У програмі – твори Валентина Сильвестрова, Ганни Гаврилець, Івана Карабиця, Євгена Станковича. Диригент – Олег Маринченко. Солісти – Кирило Боднар (скрипка), Валентина Буграк (альт), Дмитро Таванець (фортепіано), Мар’яна Головко (сопрано).

23 серпня

Програму «Альбіон» (авторський проєкт Вадима Борисова) із творів англійських композиторів від епохи бароко до сучасності зіграє Київський камерний оркестр. Прозвучить музика Генрі Перселла, Френка Бріджа, Едварда Елгара та сучасного британського композитора Джона Раттера.

Органна музика

12 серпня

Концерт із серії «Орган нон-стоп» представляє Валерія Балаховська (орган). Балаховська – одна з небагатьох українських виконавиць, що володіють майстерністю гри на органі. Цим інструментом зацікавилась ще у музичній школі, де брала факультативні заняття у Володимира Кошуби. Вищу музичну освіту здобула у київській консерваторії. Продовжила вдосконалювати органне мистецтво у Німеччині, Словаччині, Швейцарії й Австрії. У програмі сольного концерту Балаховської – твори Йоганна Себастьяна Баха, Йоганна Пахельбеля, Миколи Колесси та Віктора Гончаренка.

Кіномузика

3 серпня

Прозвучить кіномузика Джона Вільямса. Нам представлять саундтреки з фільмів «Індіана Джонс», «Піймай мене, якщо зможеш», «Термінал», «Сам удома», «Гаррі Поттер», «Список Шиндлера», «Зоряні війни» та інші. Виконує Національний духовий оркестр України. Диригент – Михайло Мороз.

9 серпня

«Енніо Моріконе. Лицар кохання» – назва чергової програми Національного духового оркестру. Прозвучить музика італійського композитора Енніо Моріконе до кінофільмів «Недоторканні», «Місія», «За жменю динаміту», «Професіонал», «Легенда про піаніста» та інші. Диригент – Михайло Мороз.

16 серпня

«Музика Ганса Циммера. Найкраще!» – це саундреки до фільмів «Пірати Карибського моря», «Код да Вінчі», «Король Лев», «Гладіатор», «Перл Гарбор», «Шерлок Холмс», «Початок», «Останній самурай», «Темний лицар», «Інтерстеллар». Національний духовий оркестр України під орудою Михайла Мороза.

26 серпня

«Планета Голлівуд». У програмі прозвучать саундреки до найкращих фільмів Голлівуду: «Бетмен», «Легенди осені», «Місія неможлива», «Шерлок Холмс», «Зоряні війни», «Пірати Карибського моря», «Суперсімейка», «Початок», «Імперія сонця», «Назад у майбутнє». Виконує Національний академічний духовий оркестр України. Диригент – Олексій Вікулов.

Фото: Національна філармонія України

Камерні концерти у Музичному салоні філармонії

6 серпня

«П’яццолла і танго» – так називається концерт дуету В'ячеслава Самофалова (баян) та Марії Віхляєвої (фортепіано), де в аранжуванні Самофалова прозвучать найвідоміші танго ХХ століття. Єжи Петерсбурзький, Анхель Вільйольдо, Ґерардо Родріґес, Карлос Ґардель, Астор П’яццолла. Ім’я П’яццолли чи не найвідоміше у цьому ряду творців танго. П’яццола взяв найкраще з тривалої історії танго, узагальнив і значно збагатив попередні здобутки жанру. Ведучий концерту – Олександр Рудько.

7 серпня

«Сонатний вечір» подарує дует Андрія Остапенка (гітара) та Юрія Шутка (флейта). Запрошуємо насолодитися музикою та її довершеним виконанням у незвичному поєднанні гітари та флейти. Прозвучать сонати Хоакіно Родріго, Карла Філіппа Емануеля Баха, Георга Фрідріха Генделя, Теодора Гауде. Ведуча концерту – Ольга Єременко.

14 серпня

«Віденські мелодії» у виконанні піаністки Інеси Порошиної – це програма, що складається із творів композиторів, чиє життя і діяльність були пов’язані з Віднем. Це місто у ХІХ столітті мало славу музичної столиці Європи. Прозвучать твори Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Роберта Шумана, Фріца Крейслера та Фридеріка Шопена. Ведуча концерту – Олена Захаревич.

20 серпня

Дует Германа Сафонова (скрипка) та Олени Строган (фортепіано) представлять програму «Старовинна музика влітку». Музиканти підготували програму із творів композиторів ХVІІІ століття. Прозвучать сонати Жана-Марі Леклер, Арканджело Кореллі та Георга Фрідріха Генделя. Артисти переконані: музика бароко прикрасить і наповнить новим змістом життя за будь-яких обставин.

21 серпня

Виступить Київський квартет саксофоністів у складі: Юрія Василевича (саксофон-сопрано),

Михайла Мимрика (саксофон-альт), Станіслава Нідзельського (саксофон-тенор) та Романа Фотуйми (саксофон-баритон). Київський квартет саксофоністів Юрій Василевич, викладач столичної Національної музичної академії, створив 1985 року зі своїх учнів. Ось уже понад тридцять років ансамбль радує концертами меломанів. Квартет з однаковим успіхом виступає як для вузького кола шанувальників класики, так і для широкої публіки. Секрет – широкий репертуар: від класики до джазу. Так і називається програма концерту. Участь бере В’ячеслав Полянський (фортепіано). Ведучий – Олександр Рудько.

Нагадаємо, 5-7 серпня у Києві пройде 5-й Bouquet Kyiv Stage під назвою «Заради життя».