5-й Bouquet Kyiv Stage оголосив програму

З 5 по 7 серпня на території заповідника «Софія Київська» проходитиме п’ятий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Тема цьогорічного фестивалю — «Заради життя».

Програма фестивалю:

5 серпня, 14.00, Софійський собор, Сестри Тельнюк

Програма, яка буде представлена в рамках фестивалю високого мистецтва «Bouquet Kyiv Stage» складатиметься з пісень на вірші Тараса Шевченка, Богдана-Ігора Антонича, Василя Стуса, Оксани Забужко, Сергія Жадана та Кароля Войтили, який більше відомий, як Папа римський Іван Павло ІІ.

5 серпня, 16.00, Хлібня, Присвячення. Богдана Півненко скрипка / Анна Хмара фортепіано

У програмі твори В. Сильвестрова, Є. Станковича, Ю. Шевченка, Г. Гаврилець, Л. Колодуба, Ю. Мейтуса.

5 серпня, 18.00, Золоті Ворота, I found the answer. Root Froot Combo та Оля Чернишова

Програма називається «I found the answer» - за назвою відомого госпелу Махалії Джексон. Ми зібрали наші улюблені госпел та джазові пісні, об‘єднані темою пошуку любові і справжнього сенсу життя. Тут і гостра на язик Ніна Сімон, і екстатична Сістер Розетта Тарп, і драматична історія кохання Чіо Чіо Сан від Сари Вон.

6 серпня, 14.00, Хлібня, До ювілеїв Гайдна (290), Сильвестрова (85) і Станковича (80). Ігор Завгородній, скрипка / Євген Громов, фортепіано

У програмі Франц Йозеф Гайдн (Соната №2 для клавіра і облігатної скрипки, Авторська дуетна версія сольної клавірної сонати №39, Hob.XVI:24, тв.13 №4); Євген Станкович (На Верховині. Триптих для скрипки і фортеп‘яно, Sonata piccola для скрипки і фортеп‘яно); Валентин Сильвестров (Постлюдія для скрипки соло, Post scriptum. Соната для скрипки і фортеп‘яно). Виконують Ігор Завгородній (скрипка) та Євген Громов (фортепіано).

6 серпня, 16.00, Софійський Собор, Національний ансамбль солістів “Київська камерата”

У програмі Валентин Сильвестров (“Тиха музика” для струнного оркестру), Віталій Вишинський (Варіації для оркестру), Золтан Алмаші (“Передчуття кохання”, “Арія” для віолончелі та струнних), Олег Безбородько (“Tale of Kings” для струнного оркестру), Євген Станкович (“Дотик Янгола” для скрипки та оркестру), Вікторія Польова («Душа» для скрипки та оркестру).

6 серпня, 18.00, Золоті Ворота, Відбудова. Антон Дегтярьов

Антон Дегтярьов - композитор, який поєднує сучасну класику, ембієнт, грандж, нойз та електроніку. Він представить свої музичні роздуми на тему ейфорії після закінчення війни та повоєнної відбудови.

7 серпня, 14.00, Хлібня, Концерт для 2х клавесинів. Ольга Шадріна – Личак / Паола Прокопенко

У програмі Й.С. Бах (Концерт для 2х клавесинів c-moll BWV 1060), М. Березовський (Соната для скрипки та контінуо C-Dur у транскрипції для 2х клавесинів М. Топоровського), Ж.-Ф. Рамо (Сюїта з опери-балету "Галантні Індії").

7 серпня, 16.00, Золоті Ворота, The Way I Live. Квінтет Міші Менделенка

Програма складається з різноманітних авторських композицій українського джазового гітариста Міші Менделенка, написаних під впливом джазових виконавців світового рівня. Також буде представлена композиція нещодавного синглу.

7 серпня, 18.00, Софійський собор, Архангельський глас. Ансамбль класичної музики імені Бориса Лятошинського

У програмі Іван Небесний (Архангельський глас), Тетяна Яшвілі (Достойно є), Микола Дилецький (Царю Небесний), Микола Леонтович (Отче наш), Євген Станкович (Благослови душе моя, Господа), Ганна Гаврилець (Молитва до Пресвятої Богородиці), Євген Петриченко (Страсті поля Рутченкового), Вікторія Польова (Святий Боже, Тропар Хресту), Микола Лисенко (Боже великий, єдиний).

Крім музикальної програми, під час фестивалю відбудуться виставки фоторгафів Олександра Глядєлова та Єлізавети Клюзко, а також кіномарафон та традиційні філософські та літературні бесіди "під ясенем".