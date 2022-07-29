У Каунасі пройде триєнале сучасного українського мистецтва Український Зріз 2022

У листопаді в Каунасі (Литва) відбудеться п’ята триєнале сучасного українського мистецтва Український Зріз 2022. Про це повідомила пресслужба триєнале.

Під назвою UKRAINE! UNMUTED проєкт представить твори сучасних художників та художниць. Інші складові проєкту — дискусійна програма та тематичне видання. У команді проєкту куратори Влодко Кауфман, Сергій Петлюк, Оксана Форостина; керівниця проєкту Ліда Савченко-Дуда.

Український Зріз 2022 матиме декілька частин. Експозиція буде розміщена у культурно-креативному центрі «CulturEUkraine» (колишня головна пошта Каунаса — Kaunas Central Post Office). На розкриття теми UKRAINE! UNMUTED націлена серія дискусій за участю спікерів(ок) з України та з-за кордону, а також двомовна українсько-англійська збірка текстів українських мистецтвознавців, філософів, літераторів, зокрема в контексті колоніалізму та реінтерпретації й актуалізації деяких питомо українських мистецьких явищ ХХ і ХХІ століть. Загалом триєнале реалізовується за підтримки Kaunas 2022 (Литва) та Фундації Змін (Україна), за участі ГО «Інститут актуального мистецтва» та муніципальної установи «Інститут стратегії культури».

Фото: Andrius Aleksandravičius Колишня Головна пошта Каунаса, зараз культурний центр CulturEUkraine

Попередні заходи триєнале Український Зріз, спрямованої на представлення українського мистецтва за межами України, відбувались в Любліні (2010, 2013), Вроцлаві (2016) та Львові (2019). Щоразу у триєнале беруть участь митці та мисткині з різних міст України. Від 2010 року в рамках Українського Зрізу було представлено 172 мистецькі проєкти і твори 123 авторів й артистичних груп із таких міст, як Львів, Київ, Херсон, Ужгород, Харків, Одеса, Івано-Франківськ, Ірпінь, Судова Вишня, Дрогобич, Дніпро, Чернівці, Луцьк, Черкаси, Запоріжжя, Донецьк, Вінниця, Суми, а також смт Понінка.