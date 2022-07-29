У Каунасі пройде триєнале сучасного українського мистецтва Український Зріз 2022

У листопаді в Каунасі (Литва) відбудеться п’ята триєнале сучасного українського мистецтва Український Зріз 2022. Про це повідомила пресслужба триєнале.
Під назвою UKRAINE! UNMUTED проєкт представить твори сучасних художників та художниць. Інші складові проєкту — дискусійна програма та тематичне видання. У команді проєкту куратори Влодко Кауфман, Сергій Петлюк, Оксана Форостина; керівниця проєкту Ліда Савченко-Дуда.
Український Зріз 2022 матиме декілька частин. Експозиція буде розміщена у культурно-креативному центрі «CulturEUkraine» (колишня головна пошта Каунаса — Kaunas Central Post Office). На розкриття теми UKRAINE! UNMUTED націлена серія дискусій за участю спікерів(ок) з України та з-за кордону, а також двомовна українсько-англійська збірка текстів українських мистецтвознавців, філософів, літераторів, зокрема в контексті колоніалізму та реінтерпретації й актуалізації деяких питомо українських мистецьких явищ ХХ і ХХІ століть. Загалом триєнале реалізовується за підтримки Kaunas 2022 (Литва) та Фундації Змін (Україна), за участі ГО «Інститут актуального мистецтва» та муніципальної установи «Інститут стратегії культури».
Попередні заходи триєнале Український Зріз, спрямованої на представлення українського мистецтва за межами України, відбувались в Любліні (2010, 2013), Вроцлаві (2016) та Львові (2019). Щоразу у триєнале беруть участь митці та мисткині з різних міст України. Від 2010 року в рамках Українського Зрізу було представлено 172 мистецькі проєкти і твори 123 авторів й артистичних груп із таких міст, як Львів, Київ, Херсон, Ужгород, Харків, Одеса, Івано-Франківськ, Ірпінь, Судова Вишня, Дрогобич, Дніпро, Чернівці, Луцьк, Черкаси, Запоріжжя, Донецьк, Вінниця, Суми, а також смт Понінка.