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В Ірпені відкрили збір книг для модульного містечка

До збору бібліотеки вже відгукнулись видавництва та книгарня.

В Ірпені відкрили збір книг для модульного містечка
Фото: EPA/UPG

Наступного тижня в Ірпені Київської області відкривається модульне містечко для тих, хто втратив житло. Влада Ірпеня хоче створити на території містечка власну бібліотечку

Про це повідомила начальниця відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міськради Євгенія Антонюк.

“Я знову оголошую про збір книжок українською мовою для наших мешканців і вірю, що ми з цим впораємося. Потребуємо книг і для дорослих, і для дітей”, - йдеться у повідомленні.  

Книги приймаються до 3 серпня у краєзнавчій кімнаті Ірпінської міської публічної бібліотеки ім. Рильського.  

Мешканцям Ірпеня також нагадали, що в фоє бібліотеки збирають книги російською на макулатуру, кошти від здачі якої направляються на потреби наших захисників.

Нагадаємо, муніципальна київська книгарня “Сяйво книги”оголосила збір книжок російською, яким вже немає місця у домашніх бібліотеках киян. Ці книги передадуть на переробку, на виручені кошти закуплять необхідне для наших військовослужбовців, або долучать їх до інших зборів на щось дороговартісне.

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