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Netflix надасть 100 стипендій та проведе низку освітніх сесій для українських кінематографістів, – міністр культури

Крім того, Netflix значно збільшив кількість україномовного контенту.

Netflix надасть 100 стипендій та проведе низку освітніх сесій для українських кінематографістів, – міністр культури
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабної війни Міністерство культури та інформаційної політики України вело перемовини з Алексом Лонгом, регіональним директором з публічної політики у Netflix. Було досягнуто певних результатів.

Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко у Telegram.

"По-перше, Netflix заявив, що таки пішов з Росії. По-друге, за кілька місяців значно зросла кількість україномовного контенту на платформі. По-третє, маємо тепер два проекти для підтримки української кіноіндустрії:

  • Netflix спільно з House of Europe та Українською Кіноакадемією нададуть 100 стипендій у розмірі 1000 євро для українських кінематографістів.
  • Буде проведено низку освітніх сесій з міжнародними експертами", – повідомив Ткаченко.

"Заявку на участь кандидати зможуть подати вже сьогодні на сайтах House of Europe і Української Кіноакадемії", – додав міністр у повідомленні та подякував за підтримку української кіноіндустрії!

Нагадаємо, ще в березні Netflix заявив про намір піти з російського ринку.

Раніше Український культурний фонд запустив стипендії для відновлення мистецьких проєктів. Загальний бюджет стипендій – 4,5 млн грн.

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