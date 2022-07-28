Netflix надасть 100 стипендій та проведе низку освітніх сесій для українських кінематографістів, – міністр культури

Крім того, Netflix значно збільшив кількість україномовного контенту.

З початку повномасштабної війни Міністерство культури та інформаційної політики України вело перемовини з Алексом Лонгом, регіональним директором з публічної політики у Netflix. Було досягнуто певних результатів.

Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко у Telegram.

"По-перше, Netflix заявив, що таки пішов з Росії. По-друге, за кілька місяців значно зросла кількість україномовного контенту на платформі. По-третє, маємо тепер два проекти для підтримки української кіноіндустрії:

Netflix спільно з House of Europe та Українською Кіноакадемією нададуть 100 стипендій у розмірі 1000 євро для українських кінематографістів.

Буде проведено низку освітніх сесій з міжнародними експертами", – повідомив Ткаченко.

"Заявку на участь кандидати зможуть подати вже сьогодні на сайтах House of Europe і Української Кіноакадемії", – додав міністр у повідомленні та подякував за підтримку української кіноіндустрії!

Нагадаємо, ще в березні Netflix заявив про намір піти з російського ринку.

Раніше Український культурний фонд запустив стипендії для відновлення мистецьких проєктів. Загальний бюджет стипендій – 4,5 млн грн.