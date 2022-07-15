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Український культурний фонд запустив стипендії для відновлення мистецьких проєктів

Загальний бюджет стипендій – 4,5 млн грн.

Український культурний фонд запустив стипендії для відновлення мистецьких проєктів
Фото: Макс Требухов

Український культурний фонд запустив стипендії на відновлення діяльності митців та діячів культури.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Подання заявок триватиме з 18 липня до 3 серпня 2022 року включно.

Стипендіатами можуть бути фізичні особи – громадяни України, які досягли 18 років і провадять професійну діяльність у відповідних секторах культури та креативних індустрій на території України.

Результатом виконання стипендії має бути культурно-мистецький продукт або відновлення культурно-мистецької діяльності.

Загальний бюджет стипендій – 4,5 млн грн. Максимальна сума гранту – 150 тис. грн.

“Культурний фронт дуже важливий для перемоги України. Маємо підтримувати наших митців та діячів культури, адже вони опинилися у складних умовах під час війни. Багато мистецьких проектів згорнули свою діяльність або зовсім припинили існування. Така програма дасть можливість підтримати проекти, спрямовані на меморалізацію боротьби нашого народу проти окупантів, і ті, які мають просвітницьку мету”, – зазначив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, Верховна Рада зняла обмеження на фінансування УКФ під час воєнного стану. Раніше діяла норма, згідно з якою фінансування поточної діяльності та забезпечення Українського культурного фонду мала не перевищувати 16% річних надходжень УКФ з усіх джерел.

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