Мінкультури закликає вилучити з бібліотек книжки з антиукраїнським змістом

Книги були і залишаються зброєю російської пропаганди.

Міністерство культури та інформаційної політики закликає вилучати з бібліотек російські книжки з антиукраїнським змістом.

Про це Міністерство культури і інформаційної політики (МКІП) повідомляє у Facebook.

"Задля інформаційної безпеки громадян, МКІП наголошує на вилученні книжок з бібліотек, що містять заклики до ворожнечі та ліквідації суверенності України, викривлення фактів та розпалювання ненависті", – йдеться у повідомленні.

Першочергово МКІП рекомендує вилучити з бібліотек видання, зміст яких спрямований на:

ліквідацію незалежності України,

посягання на права і свободи людини,

пропаганду насильства,

вчинення терористичних актів,

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.

Нагадаємо, Мінкультури пропонує заборонити ввезення та розповсюдження на території України видавничої продукції, що виготовлена та/або ввозиться з території РФ, Білорусі чи тимчасово окупованої території України.