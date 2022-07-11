Мінкультури закликає вилучити з бібліотек книжки з антиукраїнським змістом

Міністерство культури та інформаційної політики закликає вилучати з бібліотек російські книжки з антиукраїнським змістом.
Про це Міністерство культури і інформаційної політики (МКІП) повідомляє у Facebook.
"Задля інформаційної безпеки громадян, МКІП наголошує на вилученні книжок з бібліотек, що містять заклики до ворожнечі та ліквідації суверенності України, викривлення фактів та розпалювання ненависті", – йдеться у повідомленні.
Першочергово МКІП рекомендує вилучити з бібліотек видання, зміст яких спрямований на:
- ліквідацію незалежності України,
- посягання на права і свободи людини,
- пропаганду насильства,
- вчинення терористичних актів,
- розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.
Нагадаємо, Мінкультури пропонує заборонити ввезення та розповсюдження на території України видавничої продукції, що виготовлена та/або ввозиться з території РФ, Білорусі чи тимчасово окупованої території України.