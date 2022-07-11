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Мінкультури закликає вилучити з бібліотек книжки з антиукраїнським змістом

Книги були і залишаються зброєю російської пропаганди.

Мінкультури закликає вилучити з бібліотек книжки з антиукраїнським змістом

Міністерство культури та інформаційної політики закликає вилучати з бібліотек російські книжки з антиукраїнським змістом.

Про це Міністерство культури і інформаційної політики (МКІП) повідомляє у Facebook.

"Задля інформаційної безпеки громадян, МКІП наголошує на вилученні книжок з бібліотек, що містять заклики до ворожнечі та ліквідації суверенності України, викривлення фактів та розпалювання ненависті", – йдеться у повідомленні.

Першочергово МКІП рекомендує вилучити з бібліотек видання, зміст яких спрямований на:

  • ліквідацію незалежності України,
  • посягання на права і свободи людини,
  • пропаганду насильства,
  • вчинення терористичних актів,
  • розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.

 

Нагадаємо, Мінкультури пропонує заборонити ввезення та розповсюдження на території України видавничої продукції, що виготовлена та/або ввозиться з території РФ, Білорусі чи тимчасово окупованої території України. 

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