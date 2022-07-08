Моша, маланка, коцарство: МКІП доповнило перелік нематеріальної культурної спадщини

Тепер він налічує близько 50 елементів.

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України ще 21 елемент. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Зокрема, до оновленого переліку додали такі елементи:

Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі;

Традиційне харківське коцарство;

Новорічна традиція буковинського маланкування;

Різдвяний обряд “Мошу” (обряд чоловічої коляди);

Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки;

Знання і практики приготування сахновщинського короваю

Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки

Знання і практики приготування яворівського пирога

На наступному засіданні перелік може поповнитись ще на десяток елементів. Наразі до переліку входять близько 50 елементів, які, за інформацією МКІП, представляють усі регіони України.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України ведеться на виконання ст.12 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала у 2008 році.

Нагадаємо, 1 липня український борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.