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Національній музичній академії України радять відмовитись від імені Чайковського у назві

Експертна рада Мінкульта прийняла таке рішення одноголосно.

Національній музичній академії України радять відмовитись від імені Чайковського у назві
Фото: НМАУ

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики рекомендувала відмовитися від імені Чайковського у назві закладу Національної музичної академії України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Під час обговорення наголосили, що ім’я Петра Чайковського може бути присутнє в українському культурному і громадському просторі. Він не був імперським шовіністом, ворогом гуманізму чи загальнолюдських цінностей як таким. 

Втім, він може бути вшанований там, де це доречно та історично виправдано - не більше і не менше, ніж Шопен та Міцкевич, Равель та Гюго, Вівальді та Данте. 

“Разом із тим абсурдно виглядає ситуація, коли дві консерваторії у світі – у Москві та Києві, носять ім’я Чайковського, а фрагмент його концерту є офіційно затвердженим гімном, який звучить під час виступу російської олімпійської команди під нейтральним прапором, фактично будучи символом нинішньої росії як держави”, - наголосили у Експертній раді.

У підсумку, Експертна рада рекомендувала розглянути на зборах трудового колективу питання щодо відмови від імені Чайковського у назві закладу.

Нагадаємо, на засіданні Вченої ради Національної музичної академії України пройшло голосування щодо збереження в назві закладу імені російського композитора Петра Чайковського. Учасники голосування одностайно підтримали звернення до Президента та МКІП щодо “небезпеки маніпулювання іменем Чайковського, як імперським наративом”, а також висловили прохання “підтримати всі заходи для повернення Україні композитора з українським корінням, для захисту його спадщини від використання її агресором, як інструменту руйнації української сутності”.

Втім, пізніше представники професорсько-викладацького складу Національної музичної академії України опублікували відкритий лист до ректора Максима Тимошенка. Вони виступили проти рішення керівництва зберегти ім’я Чайковського у назві. Студенти та випускники НМАУ ім. П.І. Чайковського також оприлюднили відкритий лист щодо виключення імені композитора з назви навчального закладу.

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