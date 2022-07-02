Нещодавно у Ватикані відбулась презентація Папської благодійної монети для допомоги України. Її вартість складає 50 євро.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Під час презентації охочі могли придбати монети. Кошти, отримані від їх продажу, будуть спрямовані на ініціативи Папи Франциска для допомоги мешканцям України, що постраждали від війни.

Зазначається, що захід відбувся в одному з найбільших Папських палаців - Palazzo della Cancelleria за участі почесних гостей та представників посольств при Святому Престолі.

Фото: Пресслужба МЗС

Фото: Пресслужба МЗС

Фото: Пресслужба МЗС

Також на заході були присутні артисти Харківського театру опери та балету.

Фото: Пресслужба МЗС

Нагадаємо, Нацбанк анонсував початок роботи над першою монетою із серії, присвячених героїчному опору українців російській агресії