Реставрація Андріївської церкви в Києві отримала престижну європейську премію

Європейська комісія та Європа Ностра оголосили переможців премії European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2022 року, що фінансується програмою ЄС “Креативна Європа”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

“У категорії “Охорона культурної спадщини та її адаптивне повторне використання” перемогла Андріївська церква у Києві”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, свято вишиванки отримало відзнаку у категорії “Залучення громадян та підвищення обізнаності”. Цей проєкт починався як студентський, але перетворився на щорічне свято, що відзначається на міжнародному рівні і допомагає зберегти культову українську вишиванку як важливий елемент спадщини українського народу.

Зазначається, що цього року відзначається 20-та річниця найпрестижніших європейських нагород у сфері культурної спадщини. В 2022 році були нагороджені 30 видатних досягнень у галузі спадщини з 18 європейських країн у п’яти категоріях.

Нагадаємо, пошкоджені росіянами об’єкти культурної спадщини в Україні документують за допомогою 3D-сканерів.

Раніше повідомлялось, що с 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій частково або повністю знищено 152 культурні об’єкти, у тому числі 70 культових споруд, 30 історичних будівель, 18 культурних центрів, 15 пам’ятників, 12 музеїв та 7 бібліотек.