Marvel перезнімає "Таємне вторгнення", щоб перенести місце дії з Росії

Marvel перезнімає серіал "Таємне вторгнення" щоб перенести місце дії з Росії. Про це повідомило видання The Direct з посиланням на джерела, близькі до команди фільму.

Перезйомки частини серіалу мають розпочатися через два тижні й триватимуть чотири місяці. Припускають, що це повʼязано з тим, що зйомки перенесуть з Росії в інше місце через повномасштабне вторгнення РФ до України.

"Якщо чутки дійсно правильні, можливою причиною може бути війна між Росією та Україною, що досі триває. Враховуючи, що Росія є важливим місцем дії "Таємного вторгнення", цілком імовірно, що основне місце дії серіалу буде перенесено з Росії до іншої країни. У результаті для перезйомки значної частини сцен будуть потрібні тривалі терміни", — йдеться в статті.

Основні зйомки серіалу стартували у вересні 2021 року і завершились у березні 2022 року. Серіал складається із шести епізодів та розповідає про те, як одна з фракцій інопланетян-метаморфів Скруллів отримує контроль над усіма аспектами життя землян.

Головні ролі грають Семюел Л. Джексон та Бен Мендельсон, а також Кобі Смолдерс, Мартін Фрімен, Дон Чідл, Олівія Колман, Емілія Кларк, Кілліан Скотт, Крістофер Макдональд. Прем'єра запланована на Disney+ у 2023 році.