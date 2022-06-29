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Унаслідок обстрілів окупантів на Харківщині загинули двоє мирних жителів

Дев’ятеро людей отримали поранення.

Унаслідок обстрілів окупантів на Харківщині загинули двоє мирних жителів
Фото: Telegram Олега Синєгубова

Минулої доби внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами села Циркуни Харківської області загинули двоє чоловіків.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу Циркунів Харківського району, на жаль, дві людини загинули – чоловіки 29 та 36 років, один поранений", – написав він.

Також двоє людей поранено в Дергачівській громаді, п'ятьох госпіталізовано після обстрілу Індустріального району Харкова вдень 28 червня, ще одну жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями після ворожого удару по Шевченківському району міста, завданого близько 23:00.

Крім того, унаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, склади та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

В області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський і Богодухівський райони. Внаслідок цього в Печенігах пошкоджено котельню, лікарню, дитячий майданчик і житлові будинки. Село Івашки було обстріляно з артилерії, поблизу с. Яворського було завдано авіаудару з гелікоптерів Ка-52.

Говорячи про ситуацію на фронті, Синєгубов повідомив, що Збройні сили України відбили штурм і змусили окупантів відійти в районах Дементіївки, Довгалівки та Залимана.

Нагадаємо, минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС мали 34 оперативні виїзди. З них 20 виїздів – на ліквідацію пожеж, 7 з них спричинили обстріли.

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