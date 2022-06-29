Минулої доби російські військові обстріляли сім регіонів України, – зведення ВЦА

Під вогнем окупантів минулої доби перебували сім областей. Особливо напружена ситуація на Донбасі.

Про це ідеться у зведенні військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 29 червня.

Так, у Сумській області протягом доби ворог активно обстрілював прикордонні райони. Найбільше постраждала Краснопільська громада. Туди за вчорашній день прилетіли 20 ракет "повітря-земля". Росіяни не припиняли обстрілів із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, вели вогонь із кулеметів, гранатометів, мінометів. У Великописарівській громаді ворожі безпілотники скидали вибухівку. За день на Сумщині двоє людей загинули й троє поранені.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області вночі та зранку ворог знову обстріляв з артилерії дві громади. Люди не постраждали. У Дніпрі вранці рятувальники знайшли тіла двох загиблих під руїнами транспортного підприємства, у яке вчора влучила російська ракета.

У Харкові російські війська упродовж доби завдавали ударів із РСЗВ та били ракетами по об‘єктах цивільної інфраструктури. Учора ввечері у Шевченківському районі Харкова внаслідок вибуху був пошкоджений будинок. Постраждала жінка, її госпіталізували. У Слобідському районі Харкова горів виробничий цех. Пожежу локалізували. Протягом доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. У Печенігах Чугуївського району пошкоджені котельня, лікарня, дитячий майданчик та житлові будинки. Близько двох годин росіяни обстрілювали прикордонне село Івашки Золочівської громади з артилерії та завдали ударів з гелікоптера. У Балаклії Ізюмського району пошкоджено адмінбудівлю. Унаслідок обстрілу Циркунів Харківського району двоє людей загинули, одна поранена.

На Луганщині особливо напружена ситуація в Лисичанську. Російська армія продовжує наступ на напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ. Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ. Вчора ворог також атакував Спірне, що на адмінмежі із Донеччиною, та поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відступити. Одна людина загинула, шестеро поранені.

У Донецькій області російські агресори стріляли з танків, артилерії, мінометів, РСЗВ “Ураган” та “Град” по всій лінії фронту. Обстріляли, зокрема Слов’янськ (промислові об'єкти й житловий сектор), Бахмут (автошлях і житловий сектор), Новоукраїнку (житловий сектор, агрофірма), Олександро-Калинове (механізований цех). Одна людина загинула, восьмеро поранені. Область залишається без газу і частково без води та електрики.

Сьогодні вранці росіяни завдали ракетних ударів по Миколаєву. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок. Відомо про п’ятьох поранених і трьох загиблих. Зранку обстрілів зазнав Очаків. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Сьогодні вранці внаслідок обстрілу Шевченкового загорівся порожній зерновий склад. У Баштанському районі близько 5:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були переважно по дорогах населених пунктів. Тривають обстріли сіл на лінії розмежування в Березнегуватській громаді. У Миколаївському районі через обстріли Шевченківської та Галицинівської громад загорілися поля з урожаєм. Учора в другій половині дня внаслідок обстрілу селища Святомиколаївка Мішково-Погорілівської громади спалахнула пожежа в житловому будинку. Без жертв.

У Херсонській області ситуація є напруженою, особливо в селах громад поблизу кордонів із сусідніми областями. Місцеві жителі розповідають про ротацію російської армії. Нові загарбники планують заселятися в будинки людей, які виїхали. Тривають викрадення людей. Учора, за повідомленням пресслужби голови Херсонської міської ради, росіяни викрали мера міста Ігоря Колихаєва.

Водночас відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по скупченню ворожої техніки й сили на межі Миколаївської та Херсонської областей.