З 25 червня росіяни просунулись до Лисичанська ще на два кілометри, – Міністерство оборони Великобританії

Також британські розвідники вважають, що метою атаки на Кременчук був не торговельний центр, а інший обʼєкт, але росіяни схибили.

Російська армія продовжує спроби захопити Лисичанськ. З 25 червня окупанти просунулись на два кілометри в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому Міністерством оборони Великобританії у Твіттері.

"Є висока ймовірність того, що ракетний удар по кременчуцькому торговельному центру 27 червня був спрямований на інфраструктуру, розташовану поруч", – вважають британські розвідники.

Вони додали, що неточність Росії в дальніх ударах і раніше призводила до масових жертв мирного населення, зокрема на вокзалі Краматорська.

Міноборони Великобританії вважає, що "майже напевно" Росія продовжить завдавати ударів, намагаючись запобігти поповненню запасів українських передових сил. А нестача в РФ більш сучасної високоточної ударної зброї, "швидше за все", призведе до нових жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, увечері 27 червня Росія крилатими ракетами атакувала торговельний центр у Кременчуці Полтавської області. Відомо про 18 жертв, під завалами, які продовжують розбирати, можуть бути інші загиблі.

Крім торговельного центру, у Кременчуці також влучили в обʼєкт інфраструктури.