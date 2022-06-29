Учора ворог 39 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини з території Росії

28 червня між 20:40-21:50 на прикордонні Чернігівської області зафіксували до 39 вибухів (приходів).

Про це повідомляє в Telegram ОК “Північ”.

Зазначається, що вогонь вівся з території Брянської області Російської Федерації по населеному пункту Новгород-Сіверського району.

Приблизно саме тоді були зафіксовані два мінометні вибухи на прикордонні на території сусіднього населеного пункту того ж району.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, уночі 26 червня росіяни сім разів обстріляли населені пункти Чернігівської та Сумської областей.